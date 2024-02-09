İstanbul Adliyesindeki terör saldırısıyla ilgili propaganda yaptı! Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı gözaltına alındı

İstanbul Adliyesinde gerçekleştirilen terör olayı ile ilgili sosyal medyadan propaganda yaptığı belirlenen Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Muslum Koyun, özel harekat polisinin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

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İstanbul Adliyesindeki terör saldırısıyla ilgili propaganda yaptı! Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı gözaltına alındı

İstanbul Adliyesinde gerçekleşen terör olayı hakkında sosyal medyadan propaganda yaptığı belirlenen özel harekât operasyonu ile gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirin Sokak’ta bu sabah Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve Polis Özel Harekât ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sokak üzerinde bir eve yapılan operasyonda, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen genel seçimlerde Yeşil Sol Parti Eskişehir 3. Sıra Milletvekili Adayı olan Muslum Koyun gözaltına alındı.

Muslum Koyun’un, 6 Şubat’ta İstanbul Adliyesinde DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3’ü polis 5 kişinin de yaralandığı terör saldırısı hakkında sosyal medyada propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Muslum Koyun’un, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Adliyesindeki terör saldırısıyla ilgili propaga yaptı! Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı gözaltına alındı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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