O, şahıs operasyonla yakalandı! Ücret karşılığında vatandaşların bilgilerini sattı!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyonda Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirmek Suçu kapsamında F.C., isimli şahsın internet üzerinden para karşılığında vatandaşların kişisel bilgilerine erişerek pazarladığı tespit edildi.

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O, şahıs operasyonla yakalandı! Ücret karşılığında vatandaşların bilgilerini sattı!

Eskişehir’de internet üzerinden ücret karşılığında vatandaşların kişisel bilgilerine erişilebildiği tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirmek Suçu kapsamında F.C., isimli şahsın internet üzerinden ücret karşılığında vatandaşların kişisel bilgilerine erişilebildiği tespit edildi.

O, şahıs operasyonla yakalandı! Ücret karşılığında vatandaşların bilgilerini sattı!

O, şahıs operasyonla yakalandı! Ücret karşılığında vatandaşların bilgilerini sattı!

Türk ve Yabancı şahıslara ait kimlik ve profil bilgilerini depoladı

Ekiplerce şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelinin söz konusu sitenin alan adı sahibi olduğu anlaşılırken, şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyallerine ekiplerce el koyuldu. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda Türk ve Yabancı şahıslara ait kimlik ve profil bilgilerinin depolandığı tespit edildi. Şüpheli sevk edildiği adli mercilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O, şahıs operasyonla yakalandı! Ücret karşılığında vatandaşların bilgilerini sattı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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