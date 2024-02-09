3 tabut yan yana yürekleri yaktı! Aile katliamı sonucu ölenlerin cenazesi, gözyaşları ile defnedildi

Bursa’da anne, baba ve kardeşini öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Katledilen aile ise gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, karısından ayrıldığı için bunalıma giren 2 çocuk babası Abdulsamet Yayaşit, (30), 2. Ceviz Sokak’ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Yayaşit ile tartışmaya yaşayan Abdulsamet Yayaşit, babasının özel hayatına karıştığını iddia ederek kavgaya tutuştu. Gözü dönen saldırgan evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Yayaşit (60) ardından annesi Zozan Yayaşit’i (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi Mucahit Yayaşit’i, kendisinin 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri, vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu ise çalışmaları olay yerinde yakından takip etti. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi.

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Öte yandan, garsonluk yapan saldırganın 6 önce ayrıldığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve 2 aydır da çalışmadığı ortaya çıktı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen saldırganın, “Babam özel hayatıma çok karışıyordu” dediği öğrenildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildiler

Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdulsamet Yayaşit adliyeye sevk edildi. Katledilen aile üyeleri, cenaze namazı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Hasköy Mezarlığı’nda defnedildi.

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