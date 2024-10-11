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A Milli Takımı Liderliğini sürdürdü: Karadağ'ı 1-0 mağlub etti!

Son dakika: A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

A Milli Takımı Liderliğini sürdürdü: Karadağ'ı 1-0 mağlub etti!
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Son dakika: A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

A Milli Takımı Liderliğini sürdürdü: Karadağ'ı 1-0 mağlub etti!

Mücadelenin 69. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, galibiyeti getiren golü kaydetti.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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