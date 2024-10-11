Bankada parası olan herkes kontrol etsin! Bunu yapmayanın parası yanacak
Bankada parası olan herkes kontrol etsin! Bunu yapmayanın parası yanacak
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Yıl sonu yaklaşırken bankalar müşterilerini uzun süre işlem yapılmayan hesaplar konusunda uyarmaya başladı. Bankalar, hesap sahiplerinin zamanaşımına uğrayacak hesapların listelerini güncelleyerek yıl sonuna kadar işlem yapmaları gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde hesaplarınızdaki para Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılabilir.