Bankada parası olan herkes kontrol etsin! Bunu yapmayanın parası yanacak

SON TARİH AÇIKLANDI



Garanti Bankası tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca, kullanılmayan hesaplar on yıl içinde işlem yapılmazsa zamanaşımına uğrar. Banka, müşterilerin hesaplarındaki paraları korumak için yıl sonuna kadar başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatıyor.