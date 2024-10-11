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Bankada parası olan herkes kontrol etsin! Bunu yapmayanın parası yanacak

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Bankada parası olan herkes kontrol etsin! Bunu yapmayanın parası yanacak
Yıl sonu yaklaşırken bankalar müşterilerini uzun süre işlem yapılmayan hesaplar konusunda uyarmaya başladı. Bankalar, hesap sahiplerinin zamanaşımına uğrayacak hesapların listelerini güncelleyerek yıl sonuna kadar işlem yapmaları gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde hesaplarınızdaki para Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılabilir.
Bankada parası olan herkes kontrol etsin! Bunu yapmayanın parası yanacak 1 13

Garanti Bankası, işlem yapılmayan hesaplarını güncelledi ve müşterilerden bankaya başvurmalarını istedi. Hesabınızın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını, bankanın web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yıl sonuna kadar başvurmazsanız bu hesaplarda bulunan bakiyeler TMSF'ye devredilecektir.

Bankada parası olan herkes kontrol etsin! Bunu yapmayanın parası yanacak 2 23

SON TARİH AÇIKLANDI

Garanti Bankası tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca, kullanılmayan hesaplar on yıl içinde işlem yapılmazsa zamanaşımına uğrar. Banka, müşterilerin hesaplarındaki paraları korumak için yıl sonuna kadar başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Bankada parası olan herkes kontrol etsin! Bunu yapmayanın parası yanacak 3 33

Bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen yönetmeliklere uygun olarak, her yıl zamanaşımına uğrayacak hesapları web sitelerinde duyurmalıdır. Bu süre dolmadan müşterilerin hesaplarını kontrol etmeleri ve şubelerine gitmeleri önemlidir.

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