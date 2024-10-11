Herkes kolanın zararlarını görüyor! Kolanın bu faydasını ilk kez öğreneceksiniz

Kolanın zararları herkes tarafından bilinse de faydaları çok az kişi tarafından biliniyor. Kolanın böcek ısırmalarından ev temizliğine kadar çok sayıda faydası vardır. Bu bilgileri öğrendikten sonra kola sadece bir içecek olarak algılayacaksınız.

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Saksınıza kola döktüğünüzde, içindeki köpükler toprağa hava vererek köklerin güçlenmesini ve daha derinlere inmesini sağlar. Gözlük camlarınızı kola ile silin, yıkayıp kurulayın.