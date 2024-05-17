77 ilde büyük operasyon! Silah kaçakçılarına ağır darbe vuruldu!

Bakan, Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. 77 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yapılan operasyonlar ile ağır darbe vuruldu. Yerlikaya, “Mercek-19” operasyonu ile 1877 silah ele geçirildi, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı." dedi.

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77 ilde büyük operasyon! Silah kaçakçılarına ağır darbe vuruldu!

Son dakika! 77 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara “Mercek-19” operasyonu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "1877 silah ele geçirildi, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı." dedi.

77 ilde büyük operasyon! Silah kaçakçılarına ağır darbe vuruldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

77 ilde büyük operasyon! Silah kaçakçılarına ağır darbe vuruldu!

Operasyonlar sonucu, 1315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca,53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1877 silah ele geçirildi.

77 ilde büyük operasyon! Silah kaçakçılarına ağır darbe vuruldu!

2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek." açıklamasında bulundu.

77 ilde büyük operasyon! Silah kaçakçılarına ağır darbe vuruldu!

77 ilde büyük operasyon! Silah kaçakçılarına ağır darbe vuruldu!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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