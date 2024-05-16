Ahmet Türk, 10 yıl hapis cezası aldı: Mardin Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?

6-8 Ekim Kobani olaylarında sokak eylemlerinin azmettiricisi olarak öne çıkan isimlerden biri de Ahmet Türk’tü. 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak aday olduğu Mardin’de belediyeyi kazanmıştı.

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Yargıç, Kobani olaylarında Ahmet Türk’ü suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bunun üzerine Türk, KRT televizyonuna açıklama yaptı.

AHMET TÜRK’E 10 YIL HAPİS CEZASI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 10 yıllık hapis cezasını KRT TV’ye değerlendirdi. Kararı hukuki olarak değerlendirmedi. Ancak mahkeme, olaylarda azmettirici olduğunu söyledi.

Karar hakkında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, karara karşı çıktı. Türk,

“Bu davanın siyasi bir dava olduğunu sizler de biliyorsunuz. Türkiye de biliyor. DEAŞ çetesini eleştirmek, ona karşı tepki göstermek bir suç haline getirildi. Bir vahşi örgüte karşı düşüncelerimizi, fikirlerimizi söylediğimiz için Kobani davasında cezalarla karşı karşıya kaldık.”

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KAYYUM ATANACAK MI?

KRT TV’de sunucu Ahmet Türk’e “Yeniden bir kayyum atanma durumu olursa ne yaparsınız?” sorusunu yöneltti. Ahmet türk ise şu yanıtı verdi;

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“Bizim üzerinde durduğumuz halkın iradesinin ortaya çıkması. Halk iradesini ortaya koydu. Kayyum siyasetine Kürt halkı yaklaşım biçimini çok ciddi bir şekilde ortaya koydu. Kayyum atanır mı atanmaz mı bilemiyorum. Önemli olan halk iradesidir.”

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