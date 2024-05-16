Önceden çoğunluk bizde değildi karar alamıyorduk diye duyurdular! İBB o şirketleri satma kararı alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce çoğunluk ak partideydi bizde değildi kararları 1 yılda alabiliyorduk, şimdi çoğunluk bizde hızlı karar alabiliyor diyerek İBB'ye ait şirketlerin özelleştirileceğini duyurdu.

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Önceden çoğunluk bizde değildi karar alamıyorduk diye duyurdular! İBB o şirketleri satma kararı alıyor

2018 yerel seçimlerinde İBB'yi kazanmalarına rağmen meclisi kazanamayan ve keyfi ve partizanca kararlar alamayan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin 31 Mart yerel seçimlerinde hem başkanlığı hem de meclisi kazanmasıyla elde edilen çoğunlukla İBB'ye ait şirketlerin özelleştirileciği açıklandı.

İBB HİSSESİ YÜZDE 20'NİN ALTINA İNECEK

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, belediyeye ait en büyük şirketlerden biri olan İGDAŞ’ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında imkan tanıdığını söyledi. İBB Meclisi'nde AK Parti'nin çoğunlukta olduğu dönemde satışları yapamadıklarını belirten Vural, “Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.

İGDAŞ'ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini söyleyen Vural, İGDAŞ’taki İBB hissesini yüzde 90’ı aşkın seviyeden yüzde 20’nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti.

İSPARK, HAMİDİYE SU VE HALK EKMEK SIRADA

CHP'li yöneticilerin İBB'deki özelleştirme planlarının İGDAŞ'la da sınırlı kalmadığı öğrenildi. Vural otopark şirketi İSPARK’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu, İGDAŞ’ın ardından sıranın İSPARK’a gelebileceğini söyledi.

İBB İFLASIN EŞİĞİNDE

İBB'nin kararına ilişkin İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İBB'nin iflasın eşiğinde olduğunu, şirketlerin de satışlarının gündemde olduğunu ifade etti.

AK PARTİ İBB GRUP SÖZCÜSÜ MURAT TÜRKYILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Türkyılmaz X'ten yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

İBB İFLASIN EŞİĞİNDE !
ŞİRKET SATIŞLARI GÜNDEMDE

İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural’ın basına yansıyan açıklamalarına göre:
İGDAŞ
HALK EKMEK
HAMİDİYE
İSPARK
gibi iştiraklerin SATIŞ için potansiyel varlıklar olduğunu beyan etmiş.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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