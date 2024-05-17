BBP lideri Destici cezalar hakkında konuştu: “Daha ağır cezalar verilebilirdi”

Kobani Davası’yla ilgili açıklamalar tek tek geliyor. Akşam saatlerine doğru Büyük Birlik Partisi lideri Destici’de konuştu. Cezaların daha ağır olmasını söyledi. “Hukuk gereğini yapmıştır” yorumu dikkat çekti…

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BBP lideri Destici cezalar hakkında konuştu: “Daha ağır cezalar verilebilirdi”

16 Mayıs Perşembe günü yargıtay Kobani Davası ile ilgili nihai kararını verdi. Buna göre, suçlu bulunan isimlere hapis cezası onandı. Bazı isimler beraat aldı.

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BBP lideri, mahkeme tarafından onanan cezaları değerlendirdi. Erzurum ziyaretinde bulunan Destici, haberi buradayken aldı. Hukukun gereğini yaptığını söyleyen BBP lideri Mustafa Destici, vicdanların rahatladığını söyledi. İşte Destici’nin sözleri;

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DAHA AĞIR CEZALAR VERİLEBİLİRDİ

“Tarihe tırnak içinde 6-8 Ekim Kobani olayları diye geçen hadisede elbette devlet seyretmeyecektir. Devlet, hukuk gereğini yaptı. Bu isyana kalkışmaya teşvik edenleri yargı yolu ve hukuk süreci başladı. Neticede 2014, bugün 2024, 10 sene sonra karar açıklandı, adalet yerini buldu. Aslında daha ağır cezalar olması lazım.

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Ama yasalarımız bu, gereği yapıldı. Hukuk gereğini yaptı. 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden, o isyancılar, eşkıyalar ve terörist sürüleri tarafından öldürülen masum vatandaşlarımızın kanı yerde kalmadı, adalet tecelli etti. Onun için bugünkü kararları böyle okumak lazım.

Bugün o karşılık verilmiştir, adalet yerini bulmuştur. O olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve şehitlerimizin yakınlarının vicdanları rahatlamıştır. Devlete olan güvenleri artmıştır. Eğer bugün bunlar beraat etseydi, ceza almasalardı ya da daha hafif cezalar alsaydı onların kanı yerde kalmış olacaktı.”

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