17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu nasıl olacak? Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ERİMESİ UYARISI: Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.
ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile öğleden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber