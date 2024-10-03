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KYK ek yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 KYK ek tercih yurt başvuruları 3 Ekim'de başlayacak ve 7 Ekim'e kadar devam edecek.

KYK ek yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
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Üniversite ikinci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercihle üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK'ya yurt başvurularını yapmaya başladılar. 3 Ekim, 2024-2025 KYK ek tercih yurt başvuruları ile alakalı öğrenciler birçok şeyi merak ediyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ek başvurular 7 Ekim 2024'e kadar devam edecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilir. Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapıldığından, e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi veya e-imza, mobil imza, TC kimlik kartı gibi e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olmalıdır.

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