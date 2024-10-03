Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
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Son on yılda, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, ülkelerin altın rezervlerini artırma eğilimini güçlendirerek en güvenli liman olan altın alımı yaparak ekonomilerini güvene almaya çalıştı. Bu bağlamda Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri listesini açıkladı. Peki Türkiye en çok altın satın alan ülkeler arasında kaçıncı sırada?