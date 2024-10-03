Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

SON ON EN ÇOK ALTIN ALAN ÜLKELER

Son on yılda, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, ülkelerin altın rezervlerini artırma eğilimini güçlendirdi. Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olarak kabul edilmiş ve ekonomik kriz dönemlerinde değerini koruma yeteneği ile bilinir.

Bu nedenle, birçok ülke, ekonomik istikrarlarını sağlamak ve ulusal rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın alımlarını artırdı.