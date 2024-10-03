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Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

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Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
Son on yılda, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, ülkelerin altın rezervlerini artırma eğilimini güçlendirerek en güvenli liman olan altın alımı yaparak ekonomilerini güvene almaya çalıştı. Bu bağlamda Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri listesini açıkladı. Peki Türkiye en çok altın satın alan ülkeler arasında kaçıncı sırada?
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 1 115

SON ON EN ÇOK ALTIN ALAN ÜLKELER

Son on yılda, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, ülkelerin altın rezervlerini artırma eğilimini güçlendirdi. Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olarak kabul edilmiş ve ekonomik kriz dönemlerinde değerini koruma yeteneği ile bilinir.

Bu nedenle, birçok ülke, ekonomik istikrarlarını sağlamak ve ulusal rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın alımlarını artırdı.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 2 215

HİÇ DURMADAN ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRIYORLAR!

Bu dönemde, özellikle gelişmiş ülkelerin büyük ekonomileri, altın rezervlerini önemli ölçüde artırarak dikkat çekti.

Bazı ülkeler, Batı ile yaşadığı siyasi gerilimler ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle, dolar bağımlılığını azaltmak amacıyla altın rezervlerini hızla artırdı.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 3 315

TÜRKİYE ALTIN REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye ise, ekonomik dalgalanmalara karşı bir önlem olarak altın rezervlerini artırma yoluna gitti.

Bu ülkelerin altın alımları, küresel altın piyasasında önemli dalgalanmalara neden oldu ve altının stratejik bir varlık olarak önemini bir kez daha ortaya koydu.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıklandı. İşte Türkiye'nin sırası...

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 4 415

İŞTE SON 10 YILDA EN ÇOK ALTIN SATIN ALAN ÜLKELER!

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 5 515

10) TAYLAND | SON 10 YILDA +92 TON ALTIN SATIN ALDI

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 6 615

9) IRAK | +100 TON

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 7 715

8) SİNGAPUR | +103 TON

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 8 815

7) KAZAKİSTAN | +151 TON

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 9 915

6) ÖZBEKİSTAN | +154 TON

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 10 1015

5) HİNDİSTAN | +246 TON

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 11 1115

4) POLONYA | +256 TON

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 12 1215

3) TÜRKİYE | +424 TON

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 13 1315

2) ÇİN | +1.181 TON

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 14 1415
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) son 10 yılda en çok altın alan ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 15 1515

KAYNAK: Dünya Altın Konseyi (World Gold Council)

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