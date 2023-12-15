Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim ofisinden yapılan bir paylaşım siyasetin gündemine oturdu. Yapılan açıklamada Yeniden Refah Partili üç milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti duyuruldu.