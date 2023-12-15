Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim ofisinden yapılan bir paylaşım siyasetin gündemine oturdu. Yapılan açıklamada Yeniden Refah Partili üç milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti duyuruldu.

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Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SÜRPRİZ ZİYARET

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi'nden, görüşme sonrası açıklama yapılarak, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel, önceki gün, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışma ofisinde nezaket ziyareti gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAM YAPILMADI

Görüşmenin içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması çok dikkat çekici bulundu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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