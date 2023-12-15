Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SÜRPRİZ ZİYARET
Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi'nden, görüşme sonrası açıklama yapılarak, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel, önceki gün, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışma ofisinde nezaket ziyareti gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAM YAPILMADI
Görüşmenin içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması çok dikkat çekici bulundu.
İYİ Partiden İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Seni Başkan seçtirmeyeceğiz''
AK Parti Ankara milletvekilleri, Ankaragücü'nü ziyaret etti
İYİ Parti dağıldıkça dağılıyor! Bir milletvekili daha istifa etti! "İYİ Parti'nin merkez sağ iddiası bitti"
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ilk kez konuştu! Oğlu Türkiye'ye gelip teslim olacak mı?
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
AK Parti ile MHP seçimlerde ortak aday gösterecekleri iller belli oldu! 30 Büyükşehirde ortak aday ile gidileceği kesinleşti
Saadet Partisinin yaslı günü! (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın açıklamasında konuştu
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)