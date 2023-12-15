İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı

Seçime kendi adaylarıyla girme kararında ısrarcı olan İyi Parti'de sular durulmuyor... Akşener'in partisinde yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan çok sayıda üst düzey isim istifa etti ya da parti kararına aykırı hareket ettiği için görevden alındı.

YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Bu kapsamda İYİ Parti bugün yine harektli bir gün geçirdi. İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alınmış ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu gelişmelerden sonra dikkat çeken bir hamle yaptı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in aldığı 'değişim' kararlarını hesabından duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Zorlu, şunları söyledi;

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Saygılarımızla.

Haberin Devamı

GİK'TE HARİTA SUNDU

Üçok'un İYİ Parti'nin 4 Aralık'taki GİK toplantısında sunduğu bir harita gündeme gelmişti. Buna göre CHP-İyi Parti ittifakı olmadan seçime girilirse İyi Parti bir ilçede, CHP dört il ve 131 ilçede kazanıyordu. CHP-İyi Parti ittifakı yapılarak seçime girilirse İyi Parti yedi il, 55-85 ilçede, CHP 18 il 189 ilçede kazanıyor. Toplamda CHP-İyi Parti 25 il ve 260’a yakın ilçede belediye başkanlıklarını alıyordu.

Üçok görevden alınacağı iddiaları üzerine, “Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı. İyi Parti’de divan üyelerini seçme yetkisi genel başkanda olduğu gibi, görevden alma yetkisi de Genel Başkan'dadır. Genel Başkan'ın takdiridir her şey” değerlendirmesinde bulunmuştu.

"YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY SAYGI DUYMAK VE İSTİFA ETMEK"

Gelişmenin hemen peşi sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, GİK toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, “Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ'DE İTTİFAKSIZ SEÇİM KARARI PAHALIYA PATLADI

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 81 il ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine kendi adaylarıyla gireceğine defalarca beyan eden İYİ Parti, 24 Aralık'ta CHP'den gelen yeni iş birliği teklifini GİK'te görüşmüş ve oy çokluğuyla reddetmişti.

Ancak kararın hemen ardından İyi Parti’de çok sayıda istifa gündeme geldi. İyi Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın ve İyi Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, GİK kararına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İSTANBUL VEKİLİ PARTİDEN AYRILDI

Daha sonra İyi Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." sözleriyle istifasını açıklamıştı.

İBB MECLİSİ'NDE ÖZKAN'I YENİDEN SEÇEN MECLİS ÜYELERİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP ile ittifakı savunduğu için İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden Genel Başkan Akşener'in talebiyle istifa eden İbrahim Özkan, İyi Parti'li üyeler tarafından yeniden aynı göreve seçilmişti. İl Başkanlığı da Grup Başkanvekili ve oy veren tüm üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

ERDEM VE YILMAZ DA İSTİFA ETMİŞTİ

Bir süre önce ise Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, GİK üyesi Bahadır Erdem ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz da partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.