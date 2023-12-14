AK Parti ile MHP seçimlerde ortak aday gösterecekleri iller belli oldu! 30 Büyükşehirde ortak aday ile gidileceği kesinleşti 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adı altında seçim iş birliğine gidecek olan AK Parti ile MHP ortak aday gösterilecek iller konusunda anlaşma sağlandığı ve 30 büyük şehirde ortak adayla seçimlere gidileceği belirtildi.