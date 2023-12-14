AK Parti ile MHP seçimlerde ortak aday gösterecekleri iller belli oldu! 30 Büyükşehirde ortak aday ile gidileceği kesinleşti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adı altında seçim iş birliğine gidecek olan AK Parti ile MHP ortak aday gösterilecek iller konusunda anlaşma sağlandığı ve 30 büyük şehirde ortak adayla seçimlere gidileceği belirtildi.

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AK Parti ile MHP seçimlerde ortak aday gösterecekleri iller belli oldu! 30 Büyükşehirde ortak aday ile gidileceği kesinleşti 1

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile seçime gireceği öğrenildi.

ADANA'DA AK PARTİ ADAY ÇIKARACAK

AK Parti ve MHP arasındaki heyetler arası komisyon görüşmeleri devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor.

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