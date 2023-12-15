Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ilk kez konuştu! Oğlu Türkiye'ye gelip teslim olacak mı?

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul'da Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer çarpıp ölümüne neden olmasından sonra ülkesi Somali'ye kaçmış, Türkiye'ye dönüp teslim olacak mı diye merak ediliyordu. Hasan Şeyh Mahmud ilk kez konuşarak oğlunun dönmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ilk kez konuştu! Oğlu Türkiye'ye gelip teslim olacak mı?

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da ölümlü kazaya karışan oğlunun "Türkiye'den kaçmadığını" savunarak, oğluna Türkiye'ye geri dönüp mahkemeye teslim olmasını söylediğini belirtti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI OĞLU İÇİN KONUŞTU!

Haber ajansı AP'ye konuşan Somali Cumhurbaşkanı, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını belirterek "Tutuklama emri yoktu. Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Bir işi vardı ve ülke dışına çıktı" diye konuştu. Mahmud, "Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum" dedi.

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık'ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ilk kez konuştu! Oğlu Türkiye'ye gelip teslim olacak mı?

GÖÇER'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Göçer'in ölümü sonrası Mahmud hakkında yurt dışı yasağı çıkarıldı ancak Mahmud, Türkiye'den ayrılmıştı.

Somali lideri, "Oğlum yetilşkin biri ve karar ona ait ama ben ona bu tavsiyede bulundum" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Göçer'in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, "Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz" diye konuştu.

Daha önce AP'ye konuşan Türkiye'deki bir Somalili diplomat, Cumhurbaşkanının oğlunun kullandığı aracın Somali Büyükelçiliği'ne ait olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın ailesinin diplomatik pasaportla seyahat ettiğini söylemişti.

ADALET BAKANI TUNÇ'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlununun karıştığı kazayla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında hak hukukunun ihlalini kabul etmeyiz" dedi.

“Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir.” diyen Bakan Tunç, bu konuda Somali makamlarıyla resmi temasların sürdüğünü söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki görüntüleri ortaya çıktı!Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki görüntüleri ortaya çıktı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Haluk Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya istenen ceza belli oldu
Haluk Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya istenen ceza belli oldu
Şeyh Said hain mi yoksa hak arayan mazlum mu? Şeyh Said kimdir, neden tartışılıyor, İstiklal mahkemesinde neden yargılandı?
Şeyh Said hain mi yoksa hak arayan mazlum mu? Şeyh Said kimdir, neden tartışılıyor, İstiklal mahkemesinde neden yargılandı?
Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Faruk Koca hakem döveceğini böyle ima etmiş!
Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Faruk Koca hakem döveceğini böyle ima etmiş!
İstanbul karanlığa gömülecek! 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak! BEDAŞ açıkladı!
İstanbul karanlığa gömülecek! 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak! BEDAŞ açıkladı!
Son Haberler
Kulaklardaki şekil bozukluğu sizi üzmesin! Tedavide bu yöntem işe yarıyor?
Kulaklardaki şekil bozukluğu sizi üzmesin! Tedavide bu yöntem işe yarıyor?
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!
Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!
Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!
Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!
Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!
Yargıda yeni kriz kapıda! AYM'den yeni Can Atalay kararı! ikinci hak ihlali başvurusunu kabul etti
Yargıda yeni kriz kapıda! AYM'den yeni Can Atalay kararı! ikinci hak ihlali başvurusunu kabul etti
Simpsonlar'ın endişe verici 2024 kehaneti! Güneş patlaması Dünyayı karanlığa mı gömecek?
Simpsonlar'ın endişe verici 2024 kehaneti! Güneş patlaması Dünyayı karanlığa mı gömecek?
Çok Okunanlar
Kar yağacak mı, İstanbul'a Kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15 Aralık Cuma hava durumu
Kar yağacak mı, İstanbul'a Kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15 Aralık Cuma hava durumu
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!
Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu: “Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi ülkemize geliyor"
Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu: “Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi ülkemize geliyor"
Halil Umut Meler saldırı olayıyla dünyaya rezil olduk, İşte dünyadaki gazete manşetleri
Halil Umut Meler saldırı olayıyla dünyaya rezil olduk, İşte dünyadaki gazete manşetleri
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu