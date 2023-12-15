Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ilk kez konuştu! Oğlu Türkiye'ye gelip teslim olacak mı?

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da ölümlü kazaya karışan oğlunun "Türkiye'den kaçmadığını" savunarak, oğluna Türkiye'ye geri dönüp mahkemeye teslim olmasını söylediğini belirtti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI OĞLU İÇİN KONUŞTU!

Haber ajansı AP'ye konuşan Somali Cumhurbaşkanı, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını belirterek "Tutuklama emri yoktu. Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Bir işi vardı ve ülke dışına çıktı" diye konuştu. Mahmud, "Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum" dedi.

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık'ta hastanede hayatını kaybetmişti.

GÖÇER'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Göçer'in ölümü sonrası Mahmud hakkında yurt dışı yasağı çıkarıldı ancak Mahmud, Türkiye'den ayrılmıştı.

Somali lideri, "Oğlum yetilşkin biri ve karar ona ait ama ben ona bu tavsiyede bulundum" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Göçer'in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, "Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz" diye konuştu.

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Daha önce AP'ye konuşan Türkiye'deki bir Somalili diplomat, Cumhurbaşkanının oğlunun kullandığı aracın Somali Büyükelçiliği'ne ait olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın ailesinin diplomatik pasaportla seyahat ettiğini söylemişti.

ADALET BAKANI TUNÇ'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlununun karıştığı kazayla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında hak hukukunun ihlalini kabul etmeyiz" dedi.

“Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir.” diyen Bakan Tunç, bu konuda Somali makamlarıyla resmi temasların sürdüğünü söyledi.

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