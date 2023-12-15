İYİ Partiden İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Seni Başkan seçtirmeyeceğiz''

İYİ Parti İBB meclis üyelerinin partilerinin aldıkları kararı eleştirerek parti disiplinine aykırı hareket etmesi üzerine İYİ Parti yönetiminden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok ağır eleştiriler getirerek partilerinin iç işlerine karışmak ve partiye operasyon çekmekle suçladılar.

İMAMOĞLU İYİ PARTİYE OPERASYONMU ÇEKİYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen "rüşvet" ve "delege transferleri" skandallarıyla çalkalanan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı desteklediği Özgür Özel'i genel başkan seçtirerek partinin yönetimini ele geçiren Ekrem İmamoğlu, şimdi de İYİ Parti'nin üzerine gidiyor. İmamoğlu, yerel seçimlerde kendisini ve partisini desteklemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı operasyon başlattı.

ÖNCE CHP'Yİ ELE GEÇİRDİ

28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrak açan isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki amacına ulaştı. CHP, 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen parayla parti delegelerinin satın alındığı iddia edilen 38. Olağan Kurultayı'nda desteklediği Özgür Özel'i genel başkan seçtirdi. Partiyi tamamen kontrol altına almak için bununla da yetinmeyen İmamoğlu, Parti Meclisi belirlenirken de Özel'e kendi varlığını ortaya koydu.

İmamoğlu, PM listesine kendine yakın isimleri ağırlıkta koyarak partideki yerini sağlama aldı. 'Kukla Genel Başkan' olarak nitelendiren Özel'in 60 kişilik PM listesinde, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınan çok sayıda isim yer aldı.

Haberin Devamı

İYİ PARTİ'YE OPERASYON

CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası partiyi istediği gibi dizayn eden Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler yaklaşırken şimdi de İYİ Parti'ye karşı bir operasyona girişti. İmamoğlu, kendisini ulaşım konusunda eleştiren ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı, açıktan girişimlerde bulunmaya başladı.

İmamoğlu, Akşener'e karşı ilk operasyonunu İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan üzerinden gerçekleştirdi. Akşener'in talebiyle görevinden istifa eden Özkan, İYİ Partili üyeler tarafından yeniden aynı göreve seçildi. İstifa eden İYİ Partili Özkan'ın Akşener'in rızası dışında tekrar göreve getirilmesi, İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye operasyonu olarak yorumlandı.

İYİ PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: SENİ BAŞKAN SEÇTİRMEYECEĞİZ

Yaşananlar parti içerisindeki dengeleri bozarken, Akşener cephesinden sert tepki geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca ise "İmamoğlu'nun İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çektiğini" belirterek "Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak Sayın Eş Başkan. Seni başkan seçtirtmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRIYOR

Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener arasında yaşananları bugünkü yazısında ele alan Abdülkadir Selvi, İmamoğlu'nun İYİ Parti'yi karıştırmaya çalıştığını söyledi. İmamoğlu tarafından İYİ Parti'de yeni istifaların yolda olduğu haberleri ile Meral Akşener'e diz çöktürülmeye çalışıldığını belirten Selvi, "İYİ Parti’ye operasyon çekerek Akşener’i tasfiye etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu bence Meral Akşener’i yeterince tanımamış. Meral Akşener, köşeye sıkıştırılmak istendikçe tam tersini yapar. Ekrem İmamoğlu’nun karşısına güçlü bir aday çıkarırsa şaşırmam." ifadelerini kullandı.