'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!

Başakşehir'de bindiği takside taşkınlık yaparak şoföre saldıran kadın, gelen polisleri görünce polis arabasına ve kadın polise de saldırdı. O görüntüler cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

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'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!

Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın, olay yerine gelen görevli kadın polis memuruna da saldırdı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken o anları taksi şoförü cep telefonuyla kayda aldı.

'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!

Olay, 26 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksiye binen kadın yolcu henüz bilinmeyen bir nedenle şoförle tartışmaya başladı. Şoföre küfürler ederek şiddet uygulayan kadın araca da zarar verdi. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!

Olay yerinde S.H. isimli kadın şahsın taksi sürücüsüne yönelik eylemlerine devam etmesi üzerine şahsa müdahale edildi. Müdahale esnasında S.H. isimli şahsın görevli kadın polis memuruna direnmesi ve çeşitli yerlerinden yaralaması üzerine kademeli güç kullanılarak gözaltına alındı. S.H. isimli şahıs gerekli işlemleri için polis merkezine götürüldüğü esnada polis aracının çeşitli yerlerine vurarak zarar verdiği görevli polis memurlarına karşı mukavemet göstermeye devam ettiği öğrenildi.

'Bu nasıl kadın' dedirten olay! Takside taşkınlık yapan kadın önce şoföre sonra polislere saldırdı!

Olaya müdahale esnasında yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken muayene sonrası görevli doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildiği bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan S.H. isimli kadın şahıs, “görevi yaptırmamak için direnme” “tehdit” “hakaret” “mala zarar verme” “iftira” suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar ise şoförün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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