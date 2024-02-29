1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Çok sayıda işçi alımı yapılacak. Tek bir şart isteniyor.

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1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 tarım işçisi istihdam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca taşra teşkilatında 1500 tarım işçisi istihdam edecek.

İŞKUR'un resmi web sitesi (www.iskur.gov.tr), adayların özel ve genel şartlarını ve diğer ayrıntıları öğrenmelerini sağlar. 19 Şubat, ilgili ilana başvurmak için son tarihtir.

Nereye başvurmak gerekiyor?

Belirli şartları karşılayan adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. İŞKUR, ilan edilen pozisyonlara başvuran adayları Bakanlığa bildirecektir.

İşe alınacak sürekli işçiler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve saati dahil olmak üzere diğer ayrıntılar Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Bu arada, ilgili işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de de yayınlandı.

Sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor, geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz" dedi. Yeni iş arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz.ifadelerini kullandı.

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