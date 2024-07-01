Yeni sağlık alışkanlığı: Multivitaminler bırakılmalı mı?

Birçok insan, günümüzde multivitamin takviyesi alıyor. Temelde bir vitamin veya mineral takviyesi olan günlük bir multivitamin kapsülü dinç tutma alışkanlığını beraberinde getiriyor. Ancak, bunun herhangi bir sağlığa faydası var mı? Sorusu tartışılıyor.

Spora gitmeden, diyet yapmadan 10 ayda 23 kilo verdi! İşte o basit ama etkili zayıflama yöntemi

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, cevap hayır. Çalışma, günlük multivitamin hapı tüketiminin aslında ölüm riskini azaltmayabileceğini veya sağlıklı yetişkinlerin daha uzun yaşamasına yardımcı olmayabileceğini öne sürdü.

MULTİVİTAMİNLER İNSANA NE KATIYOR?

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yürütülen JAMA Network Open'da yayınlanan çalışma, “düzenli multivitamin kullanımı ile daha düşük ölüm riski” arasında bir ilişki olmadığını belirtti.

Elon Musk’ın Starlink projesindeki zammı tepkilere yol açtı

Araştırmaya atıfta bulunan çok sayıda rapora göre, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden araştırmacılar, 20 yıldan fazla bir süredir takip edilen yaklaşık 4.000.000 “sağlıklı yetişkin”den gelen verileri değerlendirdikten sonra sonuca vardı.

Haberin Devamı

Araştırmacılar, birçoğunun gelecekte sağlıklarını iyileştireceği ve potansiyel hastalıklardan koruyacağı umuduyla düzenli olarak multivitamin alma alışkanlığına sahip olsa da, bu kapsülleri günlük olarak tüketmenin “kesin faydaları” ve “zararları” “belirsizliğini koruduğunu” belirtti.

Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de son dönemde takviye edici serum, vitamin hapları popüler oldu. Birçok kişinin kullanmasıyla beraber zararı ve yararı da tartışılıyor. Bu tartışmalar önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi duruyor.

Yüze limon sürerseniz ne olur! Limonun bu etkisini kimse bilmiyor