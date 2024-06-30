Elon Musk’ın Starlink projesindeki zammı tepkilere yol açtı

Starlink, Mobile Global müşterilerini yaklaşan bir fiyat artışı konusunda tekrardan bilgilendirdi. Aylık abonelik ücreti 200 dolardan 400 dolara çıktı. Yüzde yüz zam kullanıcıları memnun etmedi.

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Ayda 200 dolardan hizmet ucuz değildi. Ancak çoğu için maliyetine değdi. Starlink son zamanlarda ve aniden fiyatı ikiye katlaması pek kabul görmedi. Mobile Global müşterileri, geçen hafta aylık ücretlerinin bu yıl 16 Ağustos'ta ikiye katlanacağına dair bir bildirim aldı. 200 dolardan 400 dolara yükselen yeni fiyat olacak. Diğer yandan, yeni müşteriler için hemen geçerli olacak.

FİYAT ARTIŞI NEDEN?

Starlink, artışın arkasındaki nedeni, neden bu kadar yüksek olduğunu veya diğer fiyat artışlarının gelip gelmeyeceğini henüz belirtmedi. İnternet sağlayıcı, belirli alanlarda Standart planında son 30 dolarlık bir oran artışına "sınırlı kapasite" bağlıyor.

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Diğer dolaşım planlarında fiyatlandırma şimdilik sabit görünüyor ve ağ kapasitesi, dolaşım bağlantısında olduğu gibi bir konumdan diğerine taşınırken değişebilir.

MOBİL KÜRESEL PLAN NEDİR?

Starlink'in kişisel internet planları, konum veya dolaşımda olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Ardından standart veya öncelikli verilere ayrılır.

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Mobile Global, standart sınırsız veri ile birlikte gelen uluslararası kullanıma yönelik bir dolaşım planıdır. Bir teknede veya karavanda yaşayan ve sık sık uluslararası seyahat edenler için idealdir. Yakın zamana kadar, küresel dolaşımı aylık 200$, şimdi 400$'dan sunmak için en ucuz plandı.

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