Spora gitmeden, diyet yapmadan 10 ayda 23 kilo verdi! İşte o basit ama etkili zayıflama yöntemi

Bu mucize yöntemi uygulayan adamın danışmanı, spor salonları ya diyet programı olmadan uygulanan inanılmaz bir dönüşümün şifrelerin verdi.

SPOR YOK DİYET YOK

Kilo verme sürecinde ilk sırrı günde 10 bin adımı rutin hale getirmekti. Bunun için ilk başta zorlandı ancak sonrasında vazgeçilmezleri arasına girdi.

Çalışıyordu ve deneyimi olmadığı için spor salonuna gitmeye de sıcak bakmıyordu. Bir çift dambıl ile evde yaptığı egzersizle büyük değişimin ilk adımını attı.

Beslenme stilini de kökten değiştirdi. Dışardan ve paketli gıdalar yemiyor, sadece kendi hazırladığı yemekleri tüketiyordu.

10 AYDA TAM 23 KİLO VERDİ

Danışmanıyla geçirdiği bu 10 aylık süreçte oldukça motive olan adam, zaman zaman çikolata da yediğini sözlerini ekledi.

Danışmanı, bu süreci paylaştığından bugüne kadar tam 410 bin görüntüleme aldı.

Yorum yapan sosyal medya kullanıcıları genç adamın geçirdiği değişimin ilham verici olduğunu ifade etti.

Bu sürecin ev yapımı yemekler, kontrol ve hafif egzersizlerle olduğunu görmek ise birçok insan için inanılmaz gelse de danışmanı bunu teyit etti.

Niraj, sadece 10 ayda 91.9 kilogramdan, 68.7'ye kadar düşmüş, artık hayatına çok daha rahatça devam edebilecek şekilde yeni bedenine kavuşmuştu.