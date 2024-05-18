Yeme Kuralları: Yemeği yutmadan önce neden çok çiğnemelisiniz?

Uzmanlar, yemeğinizi yemeden önce neredeyse 32 kez çiğnemeniz gerektiğini öne sürüyor. Yemeğinizi iyi çiğnemek genel sağlığınıza yardımcı olur ve bu konuda daha fazla ayrıntı vermek için buradayız.

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Çocukluktan beri anne baba yavaş yemeyi ve yutmadan önce yemeğii çok iyi çiğnenmesi gerektiğini söyler. Yiyeceklerin ne kadar yumuşak olduğu önemli değil, çiğnemeden yutmak sağlığınıza sandığınızdan daha fazla zarar verebilir.

YEMEĞİ YUTMADAN ÇİĞNEMENİN 5 NEDENİ

Yemeği yemeden önce düzgün bir şekilde çiğnemek gerek. Yeterince çiğnemek ve bütün yiyecekleri yutmak gerekir. Bunun önerilmesinin birden fazla nedeni vardır.

Daha İyi Sindirime Yardımcı Olur: Yemeğinizi iyi çiğnediğinizde ağzınızda da çok küçük parçalara ayrılır. Doktorlar, sindirimin ağzınızda başladığını ve daha iyi metabolizmaya ve sindirime sahip olmak için yemeğinizi iyi çiğnemeniz gerektiğini söylediğini unutmayın. Kilo Yönetimi: Çiğnemeniz ne kadar iyi olursa, sindirim süreciniz o kadar hızlı olur ve böylece metabolizma hızınızın yüksek kalmasına yardımcı olur. Bu, kilonuzu korumanıza yardımcı olacak Daha İyi Besin Emilimi: Bütün yiyeceği yutarsanız, vücudun onu parçalaması zordur ve bu, yediğiniz gıdadan yüzde 100 besin emilimini sağlamaz. Ancak yemeğinizi çok iyi çiğniyorsanız, ağzınızdayken yiyeceğin zaten yarı sindirilmesini sağlar. Bir sonraki adım, sindirim sağlığınızın artık çok basit olan rolünü yapmasıdır. Aşırı yemeyi önler: Yemeğinizi yavaş yediğinizde ve iyi çiğnediğinizde, daha tok ve daha tok hissetme eğilimindesiniz. Bu, insanların fazla yemek yememelerine ve böylece kilolarını korumalarına yardımcı olur, metabolizma asit reflü ve / fazla kalori tüketimini önler. Bilinçli Yemeyi Teşvik Eder: Bilinçli beslenme önemlidir. Bu aynı zamanda beyninizi uyanık ve gerçeğe odaklanmış tutmaya yardımcı olur. Bilinçli yemek, çok fazla yemek yemenizi engelleyecek, doyduğunuzda beyninizi uyaracak, yemeğinizi iyi çiğnemenize yardımcı olacak ve genel sağlığınızı sağlam tutmanıza yardımcı olacaktır.

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