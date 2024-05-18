Yeme Kuralları: Yemeği yutmadan önce neden çok çiğnemelisiniz?

Uzmanlardan yeni bir uyarı geldi. Aslında bu uyarı geçmişte de pek çok kez anne-baba tarafından yapıldı. Çiğnemeden yemek yemenin zararları yeniden tartışılıyor. İşte uzmandan tavsiyeler…

YAYINLAMA
Google News
Yeme Kuralları: Yemeği yutmadan önce neden çok çiğnemelisiniz?

Uzmanlar, yemeğinizi yemeden önce neredeyse 32 kez çiğnemeniz gerektiğini öne sürüyor. Yemeğinizi iyi çiğnemek genel sağlığınıza yardımcı olur ve bu konuda daha fazla ayrıntı vermek için buradayız.

Sağlıkta önemli ilaç hamlesi daha geldi: Aile hekimleri o 4 ilacı daha yazabilecekSağlıkta önemli ilaç hamlesi daha geldi: Aile hekimleri o 4 ilacı daha yazabilecek

Çocukluktan beri anne baba yavaş yemeyi ve yutmadan önce yemeğii çok iyi çiğnenmesi gerektiğini söyler. Yiyeceklerin ne kadar yumuşak olduğu önemli değil, çiğnemeden yutmak sağlığınıza sandığınızdan daha fazla zarar verebilir.

featured-post-benefits-of-chewing-2.jpeg

YEMEĞİ YUTMADAN ÇİĞNEMENİN 5 NEDENİ

Yemeği yemeden önce düzgün bir şekilde çiğnemek gerek. Yeterince çiğnemek ve bütün yiyecekleri yutmak gerekir. Bunun önerilmesinin birden fazla nedeni vardır.

  1. Daha İyi Sindirime Yardımcı Olur: Yemeğinizi iyi çiğnediğinizde ağzınızda da çok küçük parçalara ayrılır. Doktorlar, sindirimin ağzınızda başladığını ve daha iyi metabolizmaya ve sindirime sahip olmak için yemeğinizi iyi çiğnemeniz gerektiğini söylediğini unutmayın.
  2. Kilo Yönetimi: Çiğnemeniz ne kadar iyi olursa, sindirim süreciniz o kadar hızlı olur ve böylece metabolizma hızınızın yüksek kalmasına yardımcı olur. Bu, kilonuzu korumanıza yardımcı olacak
  3. Daha İyi Besin Emilimi: Bütün yiyeceği yutarsanız, vücudun onu parçalaması zordur ve bu, yediğiniz gıdadan yüzde 100 besin emilimini sağlamaz. Ancak yemeğinizi çok iyi çiğniyorsanız, ağzınızdayken yiyeceğin zaten yarı sindirilmesini sağlar. Bir sonraki adım, sindirim sağlığınızın artık çok basit olan rolünü yapmasıdır.
  4. Aşırı yemeyi önler: Yemeğinizi yavaş yediğinizde ve iyi çiğnediğinizde, daha tok ve daha tok hissetme eğilimindesiniz. Bu, insanların fazla yemek yememelerine ve böylece kilolarını korumalarına yardımcı olur, metabolizma asit reflü ve / fazla kalori tüketimini önler.
  5. Bilinçli Yemeyi Teşvik Eder: Bilinçli beslenme önemlidir. Bu aynı zamanda beyninizi uyanık ve gerçeğe odaklanmış tutmaya yardımcı olur. Bilinçli yemek, çok fazla yemek yemenizi engelleyecek, doyduğunuzda beyninizi uyaracak, yemeğinizi iyi çiğnemenize yardımcı olacak ve genel sağlığınızı sağlam tutmanıza yardımcı olacaktır.

20 Mayıs okullar tatil mi 2024? 20 Mayıs resmi tatil mi?20 Mayıs okullar tatil mi 2024? 20 Mayıs resmi tatil mi?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sağlıkta önemli ilaç hamlesi daha geldi: Aile hekimleri o 4 ilacı daha yazabilecek
Sağlıkta önemli ilaç hamlesi daha geldi: Aile hekimleri o 4 ilacı daha yazabilecek
Kirli evde oturan dikkat! Sağlığa öyle bir etkisi var ki
Kirli evde oturan dikkat! Sağlığa öyle bir etkisi var ki
Vücut yağı nasıl azaltılır? İşte dikkat çeken bazı yöntemler…
Vücut yağı nasıl azaltılır? İşte dikkat çeken bazı yöntemler…
Diş hastalığı çekenler buraya! Zayıf diş eti sağlığının 8 belirtisi…
Diş hastalığı çekenler buraya! Zayıf diş eti sağlığının 8 belirtisi…
Son Haberler
Yeme Kuralları: Yemeği yutmadan önce neden çok çiğnemelisiniz?
Yeme Kuralları: Yemeği yutmadan önce neden çok çiğnemelisiniz?
Süper Lig’de yeni sezon takvimi açıklandı: İşte TFF’nin açıkladığı yeni sezon tarihi…
Süper Lig’de yeni sezon takvimi açıklandı: İşte TFF’nin açıkladığı yeni sezon tarihi…
2013’ten bu yana ons gümüşten ilk rekor: Hafta için en yüksek seviyesini gördü…
2013’ten bu yana ons gümüşten ilk rekor: Hafta için en yüksek seviyesini gördü…
Merak edilen konulardan biri: Güneş patlaması nedir ve nasıl oluşur?
Merak edilen konulardan biri: Güneş patlaması nedir ve nasıl oluşur?
100 yaşına kadar yaşamak isteyenler! O yiyeceği mutlaka yemelisiniz
100 yaşına kadar yaşamak isteyenler! O yiyeceği mutlaka yemelisiniz
Kilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsiniz
Kilolu olanlar bu haber sizi üzecek! Kansere yakalanabilirsiniz
Çok Okunanlar
Bugünün burç yorumları nelerdir, aşk para sağlık kariyer sizleri neler bekliyor? 18 Mayıs 2024 Cumartesi burç yorumları
Bugünün burç yorumları nelerdir, aşk para sağlık kariyer sizleri neler bekliyor? 18 Mayıs 2024 Cumartesi burç yorumları
Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı yer yerinden oynadı görenler gözlerine inanamadı
Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı yer yerinden oynadı görenler gözlerine inanamadı
Altın yeniden çıldırdı? Bugün güncel altın fiyatları ne kadar, 18 Mayıs 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Altın yeniden çıldırdı? Bugün güncel altın fiyatları ne kadar, 18 Mayıs 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılmasından sonra Yunanistan'da olay yorumlar! İşte o yorumlar
Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılmasından sonra Yunanistan'da olay yorumlar! İşte o yorumlar
40 yaş üstü çok dikkat etsin! Gözünüzde bu sorun varsa hemen doktora gidin
40 yaş üstü çok dikkat etsin! Gözünüzde bu sorun varsa hemen doktora gidin
Vücutta ödemi anında bitiriyor! Evdeki o malzemeyi kullanın yeter
Vücutta ödemi anında bitiriyor! Evdeki o malzemeyi kullanın yeter
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor