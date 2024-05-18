20 Mayıs okullar tatil mi 2024? 20 Mayıs resmi tatil mi?

Pazar, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün olacak. Sonuç olarak, her resmi tatil gibi bu bayramda da kapsamlı bir inceleme yapılıyor. 2024 yılında 20 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

20 Mayıs 2024'te Okullar Tatil Mi?

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş mücadelesinin başlaması nedeniyle her yıl bayram olarak kutlanmaktadır. 19 Mayıs 2024 Pazar günü, Milli Bayramlar kapsamında ülke çapında kutlanacak. Tatil bittikten sonra 20 Mayıs'ta resmi kurumlar normal çalışma saatlerine dönecek.

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1919'un 19 Mayıs'ında Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Samsun'a ilk adım atmaları, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın en önemli olaylarından biridir.