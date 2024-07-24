Yatırımcılar bekliyordu: Ethereum ETF ticareti resmen başladı

Çarpıcı bir başlangıçta, spot Ethereum ETF işlemleri, lansmanından bu yana bir günden kısa bir süre içinde hacim olarak 1 milyar doları geçti.

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ETHEREUM ETF’DEN ÖNEMLİ HACİM

ETF başlangıcı, Ocak ayında piyasaya sürülen Bitcoin ETF’i ile başladı. Daha önce, Ethereum'un işlem hacmi, Ethereum ETF ticaretinin başlamasından bir gün önce %110'un üzerinde arttı. Bu, güçlü bir beklentinin bir göstergesi. Ethereum ETF'leri, ticaretin başlamasından bu yana 15 dakikadan kısa bir sürede 120 milyon dolarlık işlemleri kırdı.

Bitcoin'den gelen geçmiş ETF verileri, ilk ticaretin güçlü olmasına rağmen, büyük fiyat artışlarının gerçekleşmesinin haftalar sürdüğünü gösteriyor. Ethereum bunu takip edecek olsaydı, Ağustos bu varlığın güçlü bir büyüme gösterdiği bir zaman olabilir.

Bir Bloomberg analisti olan James Seyffart'a göre, ilk işlem günü karışık giriş ve çıkışlar gördü. En çarpıcı şey, Grayscale'in ETHE'sinden gelen çıkışın, Bitwise ETHW için 204 milyon dolarlık girişle sadece bir günde 484 milyon dolara eşit olması. Diğer önemli girişler, Grayscale ETH Mini Trust'a girenlerdir.

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BLACKROCK'UN ETHEREUM TRUST'I REKOR İLK GÜN TİCARETİ ELDE ETTİ

En aktif borsa yatırım fonu, ETHA kodu altında 248 milyon dolarlık hissede el değiştiren BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'sidir ve kayıtlardaki en yüksek ilk gün hacimleri arasında yer alır.

Analistler, Ethereum'un 2024'ün 4. çeyreğine girmesi için şimdiden iyimser bir görünüm izliyorlardı. Bu güçlü ETF başlangıcı, piyasa performansında ileriye dönük iyimserliğe işaret ediyor.

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