CNBC’den müthiş iddia: Trump, Bitcoin’i rezerv para yapabilir!!!

CNBC analistleri çılgın bir fikirle ortaya çıktı. ABD hükümetinin Bitcoin'i rezerv para birimi olarak tutması gerektiğini söylüyorlar. Spekülasyon, bir Trump yönetimi altında bunun gerçekten olabileceği şeklinde destekleniyor.

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Analistler, Trump liderliğindeki bir Beyaz Saray'ın Bitcoin'i Adalet Bakanlığı'ndan Hazine'ye taşımayı düşünebileceğine inanıyor. Bu, Bitcoin'in fiyatını dengeleyebilir ve bir rezerv varlık olarak değerini artırabilir.

KRİPTO GELECEĞİN PARA BİRİMİ OLABİLİR

Enflasyona karşı koruma söz konusu olduğunda Bitcoin'in büyük bir anlaşma olduğunu hepimiz biliyoruz. Yarın yokmuş gibi basılabilen itibari para birimlerinin aksine, Bitcoin'in 21 milyon parçalık sabit bir arzı var. Bu kıtlık, Bitcoin'in sadece daha fazla yazdırarak devalüe edilemeyeceği anlamına gelir.

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Bu tür bir hareket doları kırıyor. Fakat Bitcoin kaya gibi sağlam kalıyor. Kripto divası merkezi olmayan bir ağ üzerinde çalışır. Merkez bankası veya hükümet gibi tek bir varlık onu kontrol etmez. Bu ademi merkeziyetçilik, kötü yönetim ve yolsuzluk riskini azaltır.

Şimdi Amerika Bitcoin'i rezerv para birimi olarak benimserse, parasal gücünü merkezsizleştirerek finansal sistemini daha istikrarlı ve şeffaf hale getirecektir.

Hükümetler, bankalar ve şirketler tarafından kolayca manipüle edilemeyen sağlam para ilkelerine uyar. Günlük Amerikalılar için Bitcoin, hükümetin kötü yönetimine ve enflasyona karşı tasarrufları için bir kalkan sunuyor.

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