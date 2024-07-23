Analistlerden tahmin: ABD seçimlerinde dolar ne olacak?

Amerika’da son günlerde gündem oldukça yoğun şekilde yaşanıyor. Başkanlık yarışından Biden’ın çekilmesi farklı yorumları getirdi.

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Bank of America'nın küresel döviz araştırma başkanı şunları söyledi: “Vergi indirimleri ve tarifeler nedeniyle Trump kazanırsa doların daha güçlü olacağı konusunda artan bir fikir birliği var. Ancak, Trump güçlü bir dolar istemediği için bu daha karmaşık.”

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ABD doları, önemli siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle Pazartesi günü bir para birimi sepeti karşısında hafif bir düşüş ve yen karşısında kayda değer bir düşüş yaşadı. Başkan Joe Biden'ın yeniden seçim teklifinden çekilme ve Demokrat adaylığı için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i onaylama kararı, piyasa duygularını etkileyerek merkez sahneye çıktı.

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Sonuç olarak, doların bir döviz sepetine karşı gücünü ölçen dolar endeksi %0,1 düşüşle 104,30'a geriledi. Analistler, Biden'ın açıklamasının ardından doların görünümü hakkında farklı bakış açıları sağladı. Bank of America'nın küresel döviz araştırma başkanı Athanasios Vamvakidis şu yorumu yaptı:

“Trump vergi indirimleri ve tarifeler nedeniyle kazanırsa doların daha güçlü olacağı konusunda artan bir fikir birliği var, ancak Trump güçlü bir dolar istemediği için bundan daha karmaşık.

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Son olaylar bize, adaylar ABD dolarına özel bir atıfta bulunmadıkça doların seçim gelişmelerine tepki vermesini beklemememiz gerektiğini öğretti... Piyasanın verilerin ve merkez bankalarının arkasında işlem görmeye devam etmesini bekliyoruz.”

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