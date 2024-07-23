Analistlerden tahmin: ABD seçimlerinde dolar ne olacak?

Analistler, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilmeme kararının ardından ABD doları eğilimi hakkında yorum yaptılar. Dolarda bir para birimi sepetine karşı hafif bir düşüşe dikkat çektiler.

YAYINLAMA
Google News
Analistlerden tahmin: ABD seçimlerinde dolar ne olacak?

Amerika’da son günlerde gündem oldukça yoğun şekilde yaşanıyor. Başkanlık yarışından Biden’ın çekilmesi farklı yorumları getirdi.

Özgür Özel'den İktidara çağrı: 'Taşıyamıyorsanız verin bize o küfeyi biz taşıyalım'Özgür Özel'den İktidara çağrı: 'Taşıyamıyorsanız verin bize o küfeyi biz taşıyalım'

Bank of America'nın küresel döviz araştırma başkanı şunları söyledi: “Vergi indirimleri ve tarifeler nedeniyle Trump kazanırsa doların daha güçlü olacağı konusunda artan bir fikir birliği var. Ancak, Trump güçlü bir dolar istemediği için bu daha karmaşık.”

ekran-resmi-2024-07-23-17-52-17.png

ANALİSTLER SİYASİ DEĞİŞİMİN ORTASINDA USD EĞİLİMİNİ TARTIŞTI

ABD doları, önemli siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle Pazartesi günü bir para birimi sepeti karşısında hafif bir düşüş ve yen karşısında kayda değer bir düşüş yaşadı. Başkan Joe Biden'ın yeniden seçim teklifinden çekilme ve Demokrat adaylığı için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i onaylama kararı, piyasa duygularını etkileyerek merkez sahneye çıktı.

Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu milletimize oturup konuşalımEkrem İmamoğlu: Yapmayın bunu milletimize oturup konuşalım

Sonuç olarak, doların bir döviz sepetine karşı gücünü ölçen dolar endeksi %0,1 düşüşle 104,30'a geriledi. Analistler, Biden'ın açıklamasının ardından doların görünümü hakkında farklı bakış açıları sağladı. Bank of America'nın küresel döviz araştırma başkanı Athanasios Vamvakidis şu yorumu yaptı:

752x395-dolar-bugun-kac-tl-1531982769398.jpg

“Trump vergi indirimleri ve tarifeler nedeniyle kazanırsa doların daha güçlü olacağı konusunda artan bir fikir birliği var, ancak Trump güçlü bir dolar istemediği için bundan daha karmaşık.

Son olaylar bize, adaylar ABD dolarına özel bir atıfta bulunmadıkça doların seçim gelişmelerine tepki vermesini beklemememiz gerektiğini öğretti... Piyasanın verilerin ve merkez bankalarının arkasında işlem görmeye devam etmesini bekliyoruz.”

Biden sonrası kim gelecek? Demokratların tercihi Kamala Harris…Biden sonrası kim gelecek? Demokratların tercihi Kamala Harris…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatları
Sıcak Gelişme: Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
Sıcak Gelişme: Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Dolar yıl sonu kaç TL olur? Morgan Stanley yayınladığı yeni raporunda Dolar/TL için yıl sonu tahminini açıklandı
Dolar yıl sonu kaç TL olur? Morgan Stanley yayınladığı yeni raporunda Dolar/TL için yıl sonu tahminini açıklandı
Son Haberler
Trabzonspor, yeni transferi Malherio için imza töreni düzenledi
Trabzonspor, yeni transferi Malherio için imza töreni düzenledi
Analistlerden tahmin: ABD seçimlerinde dolar ne olacak?
Analistlerden tahmin: ABD seçimlerinde dolar ne olacak?
Özgür Özel'den İktidara çağrı: 'Taşıyamıyorsanız verin bize o küfeyi biz taşıyalım'
Özgür Özel'den İktidara çağrı: 'Taşıyamıyorsanız verin bize o küfeyi biz taşıyalım'
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu milletimize oturup konuşalım
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu milletimize oturup konuşalım
Emekli zam farklarını bekliyor! Zam farkı o tarihte ödenecek
Emekli zam farklarını bekliyor! Zam farkı o tarihte ödenecek
Piyasaların en bilindik ismi uyardı: Emtiada çarşı pazar karışabilir…
Piyasaların en bilindik ismi uyardı: Emtiada çarşı pazar karışabilir…
Çok Okunanlar
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 23 Temmuz Salı tüm illerde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 23 Temmuz Salı tüm illerde hava durumu
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
İstanbul karanlığa gömülecek! BEDAŞ uyardı: 18 ilçede elektrik kesintisi, İşte o ilçeler
İstanbul karanlığa gömülecek! BEDAŞ uyardı: 18 ilçede elektrik kesintisi, İşte o ilçeler
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar
8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?
Yorumlananlar
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı