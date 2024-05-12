“Yabancılara ücretsiz sağlık hizmeti” haberlerine İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi

Resmi Gazete’de yabancıların ücretsiz sağlık hizmeti yayımlanmasının ardından gelişmeler farklı şekilde yorumlandı. Özellikle de sosyal medya üzerinden yapılan haberlere ilişkin açıklama geldi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderlerinin ücretsiz karşılanacağı aktarıldı. Bu gelişme Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak haberlerde tüm yabancı kişilerin ücretsiz yararlanacağı algısı yapıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çıkan haberlerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı. Ücretsiz sağlık haklarından yararlanma konusuna açıklık getirildi. İşte İletişim Başkanlığı’nın açıklaması;

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“İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

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