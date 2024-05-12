50 yaş altı personel alımı yapılacak! Tek şart ilkokul mezunu olmak

Zeytinburnu Belediyesi personel arıyor. Son duyuruya göre 50 yaş altı 44 temizlikçi istihdam edilecek. Detaylı bilgiyi ve başvuru detaylarını haberimizde görebilirsiniz.

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50 yaş altı personel alımı yapılacak! Tek şart ilkokul mezunu olmak

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yetkilendirilen Emek Personel A.Ş., 44 temizlik işçisi istihdam edeceklerini duyurdu. Bununla birlikte, başvuruların 7 ila 9 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınabileceği belirtildi.

Kimler başvuru yapabilecek?

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- Elli yaşını aşmamış bireyler

- En az ilkokulu bitirmiş veya okuma yazma yeteneğine sahip olanlar

Deterjan, çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerine alerjisi olmayan ve ıslak alanlarda çalışırken güvenilir olan kişiler için uygundur.

- Uzun süre ayakta durmalarına, yürümelerine, ağır cisimler kaldırmalarına engel olacak fiziksel durumu ve ya ilişkisi olmayan kişiler - Gece ve gündüz çalışma koşullarına uygun olanlar

emekli olmayan kişiler

- Bakanlar Kurulu tarafından 09/04/2018 tarihinde onaylanan İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarıyla Bunların Üyesi Olan Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılması Kapsamında Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul-Esaslar'ın 4. maddesinde belirtilen genel şartlarla birlikte yukarıda belirtilen özel şartları taşıyan kişiler.

Başvuru için gerekli belgeler

Kimlik kartının bir kopyası

yerleşim yeri belgesi (e-devlet yoluyla alınabilir)

1 adet fotoğraf

Zorunlu şartları karşılayan adaylar doğrudan Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Adres: Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No: 165, Zeytinburnu/İstanbul

Başvuru tarihleri 7 Mayıs 2024'ten 9 Mayıs 2024'e kadardır.

https://media.iskur.gov.tr/89060/istihdam.pdf

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