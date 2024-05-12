50 yaş altı personel alımı yapılacak! Tek şart ilkokul mezunu olmak

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yetkilendirilen Emek Personel A.Ş., 44 temizlik işçisi istihdam edeceklerini duyurdu. Bununla birlikte, başvuruların 7 ila 9 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınabileceği belirtildi.

Kimler başvuru yapabilecek?

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- Elli yaşını aşmamış bireyler

- En az ilkokulu bitirmiş veya okuma yazma yeteneğine sahip olanlar

Deterjan, çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerine alerjisi olmayan ve ıslak alanlarda çalışırken güvenilir olan kişiler için uygundur.

- Uzun süre ayakta durmalarına, yürümelerine, ağır cisimler kaldırmalarına engel olacak fiziksel durumu ve ya ilişkisi olmayan kişiler - Gece ve gündüz çalışma koşullarına uygun olanlar

emekli olmayan kişiler

- Bakanlar Kurulu tarafından 09/04/2018 tarihinde onaylanan İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarıyla Bunların Üyesi Olan Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılması Kapsamında Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul-Esaslar'ın 4. maddesinde belirtilen genel şartlarla birlikte yukarıda belirtilen özel şartları taşıyan kişiler.

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Başvuru için gerekli belgeler

Kimlik kartının bir kopyası

yerleşim yeri belgesi (e-devlet yoluyla alınabilir)

1 adet fotoğraf

Zorunlu şartları karşılayan adaylar doğrudan Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Adres: Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No: 165, Zeytinburnu/İstanbul

Başvuru tarihleri 7 Mayıs 2024'ten 9 Mayıs 2024'e kadardır.

https://media.iskur.gov.tr/89060/istihdam.pdf