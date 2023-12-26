Vatandaşların iyi niyetini sömüren şahıslar Beyoğlu'nda yakayı ele verdi!

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen vatandaşları tek tek çevirip İstanbulkart doldurma bahanesiyle duygularını sömürüp parası isteyen 2 kadın huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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Vatandaşların iyi niyetini sömüren şahıslar Beyoğlu'nda yakayı ele verdi!

Beyoğlu'nda sokakta çevirdiği vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalandı. 1 ay önce yine aynı noktada duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen kadınlar bu sefer gözaltına alınarak araca bindirildiği esnada kadınlardan birisi kendilerini görüntüleyen basın mensubuna ‘Senin o iki ayağını kıracağım’ diyerek tehdit etti.

Vatandaşların iyi niyetini sömüren şahıslar Beyoğlu'nda yakayı ele verdi!
İstanbul’da ellerinde İstanbulkart ile sokaklarda dolaşan ve yoldan çevirdiği vatandaşlardan kart doldurma bahanesiyle duygu sömürüsü yaparak para isteyen 2 kadın, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Şüpheli iki kadın Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı huzur ekibi tarafından izlenmeye başlandı. 2 kadını Karaköy meydanında dolaştıkları esnada yakalandı. Kadınların vatandaşlardan para istediği anlar görüntülendi. Yakalanan kadınlar, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617’şer TL para cezası kesildi.

Vatandaşların iyi niyetini sömüren şahıslar Beyoğlu'nda yakayı ele verdi!
Öte yandan yakalanarak ekip aracına konulan kadınların, görüntü alan basın mensubunu “Senin o iki ayağını kıracağım” diyerek tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı.

1 AY ÖNCE AYNI NOKTADA YAKALANMIŞLARDI

Yaklaşık 1 ay önce yine aynı noktada aynı şekilde vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanmıştı. Yakalanan kadınlar Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülmüş, kadınların her birinin üzerinden 730 TL nakit para çıkarken İstanbulkartlarının para yüklü olmadığı tespit edilmişti. Kadınlardan çıkan nakit paraya tutanak karşılığı el koyulmuştu. Her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617’şer TL para cezası kesilmiş ve daha sonra kadınlar serbest bırakılmıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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