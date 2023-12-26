Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bir süre önce iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren eski çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 1949 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.

Yaşar Okuyan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu, neden öldü, Kaç yaşında öldü?Yaşar Okuyan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu, neden öldü, Kaç yaşında öldü?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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