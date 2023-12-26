Şehit düşen askerin eğlencesindeki görüntüler yürekleri burktu!

Irak’ın kuzeyinde yapılan Pençe-Kilit Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın asker eğlencesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

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Şehit düşen askerin eğlencesindeki görüntüler yürekleri burktu!

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Aslan’ın sırtında ay yıldızlı bayrakla arkadaşları ile eğlenmesi, görenleri duygulandırdı.

ŞEHİT DÜŞEN ASKERİN EĞLENCESİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Önceki gün, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit Aslan dün Elazığ’da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit düşen askerin eğlencesindeki görüntüler yürekleri burktu!

Şehit Aslan’ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Sırtında ay yıldızlı bayrakla arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen şehidin görüntüsü görenleri duygulandırdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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