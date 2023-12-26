Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Emel Özkızıltaş’i gören tanıyamıyor

Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, İşte Benim Stilim yarışmasına katıldıktan sonra yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyayı salladı. Bir süredir ekranlardan uzak yaşayan Özkızıltaş'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Yer aldığı programlar sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özkızıltaş, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü ismin her paylaşımı olay oluyor ve binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Özkızıltaş, geçirdiği estetik operasyonla tamamen farklı birine dönüşürken, "Ne kadar değişmişsin", "Tanıyamadım", "Çok başkasın" gibi yorumlar aldı.

1986 yılında Emel Özkızıltaş doğdu. Asıl mesleği kabin memuru olan Emel Özkızıltaş, şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D'nin Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim programlarında yer aldı.

2014 yılında Benim Stilim yarışmasında kazanan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da yer aldı.

2021 yılında Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı programda bir hafta boyunca sunuculuk yaptı.