Varank ile İmamoğlu arasındaki turp kavgası kızıştı: Varank'ın diploma gönderisine, imamoğlunun verdiği cevap olay yarattı!

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP'nin aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında turp kavgası çıktı. Varank'ın diploma gönderisine, imamoğlunun verdiği cevap olay yarattı, işte o açıklamalar...

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP'nin aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında turp kavgası çıktı. İmamoğlu'nun "O turp değil yem pancarı demiş. Ben de arkadaşlarıma hemen kendisine yollayın bi denesin belki işine yarar" sözlerine Varank'tan "Keşke zamanında böyle çalışıp üniversite sınavını da kazansaydın" yanıtı geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP'nin aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki turp kavgası kızıştı.

Karşılıklı açıklamalarla taraflar arasındaki düeollo sertleşirken kullanılan ifadeler bir hayli sert oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Trabzon'da partililerle buluşmasında yaptığı açıklamalar polemiğin fitilini ateşledi.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” sözlerine değinen İmamoğlu, vatandaşın verdiği şeker pancarını alarak Erdoğan’a şöyle seslendi:

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“Bak cumhurbaşkanı, vatandaş sana Karadeniz’den turpun büyüğünü gösteriyor, turpun büyüğünü… O da Ekrem’in yanında. Turpun büyüğü burada. Onun da heybesinde varmış.”

"O TURP DEĞİL, YEM PANCARI"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İmamoğlu'nun sözleri üzerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmamoğlu'nun elindekinin turp değil yem pancarı olduğunu söyleyen Varank şunları ifade etti:

"Yalnız o turp değil, yem pancarı… Dikkat et, eline verilen her şeyi çıkarır gösterirsen rezil olursun"

"KENDİSİNE YOLLAYIN BİR DENESİN BELKİ İŞİNE YARAR"

Bugün Erzincan'da vatandaşlar bir araya gelen İmamoğlu konuşmasının bir bölümünde "trol" nitelemesinde bulunduğu Varank'a seslenerek, "O turp değil yem pancarı demiş. Ben de arkadaşlarıma hemen kendisine yollayın bi denesin belki işine yarar dedim." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ZAMANINDA BÖYLE ÇALIŞIP ÜNİVERSİTE SINAVINI DA KAZANSAYDIN"

İmamoğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt gecikmedi. Varank, İmamoğlu'nun açıklamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Aferin, dersine çalışıp bir gecede pancarı öğrenmişsin. Keşke zamanında böyle çalışıp üniversite sınavını da kazansaydın" ifadelerini kullanan Varank, İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturmasına göndermede bulundu.

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