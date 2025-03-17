Bir ailede iki acı: Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, bir kadın annesinin cenazesinde, tabut başında ağlarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, annesinin cenazesinde tabut başında ağlarken kalp krizi geçiren Safiye Aydın hayatını kaybetti. Acı dolu olay, hem yakınlarını hem de bölge halkını derinden sarstı.

Geçtiğimiz hafta, Trabzon'da tedavi gören Havva Kalkan (76), uzun süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberini alan yakınları, acı içinde kalırken, cenaze namazı için Gümüşgöze Beldesi'ne getirilen Havva Kalkan'ın cenazesi, burada taziyeleri kabul eden yakınlarıyla son yolculuğuna uğurlanacaktı.

Safiye Aydın'ın Ağrılı Anlar

Havva Kalkan'ın kızı Safiye Aydın (50), annesinin tabutunun başında büyük bir acı içinde ağlarken, duygusal yoğunluğa dayanamayarak fenalaştı. Yakınları tarafından hemen Kelkit Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydın'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Safiye Aydın hayata tutunamadı.

Yakınları Aynı Anda İki Acı Birden Yaşadı

Safiye Aydın'ın ölüm haberi, annesinin cenaze namazı sırasında geldi. Hem annelerinin kaybını hem de kızlarının ölümünü öğrenen yakınları, iki büyük acıyı aynı anda yaşamak zorunda kaldı. Taziyeler ve yas içinde, bu acı haber, bölgedeki herkesi sarsan bir olay haline geldi.

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Cenaze Namazı ve Toprağa Veriliş

Safiye Aydın'ın cenazesi, annesinin cenaze namazının kılınmasının ardından, bugün öğle namazına müteakip aynı mezarlığa gömülecek. Safiye Aydın, evli ve bir çocuk annesi olduğu belirtilirken, geride büyük bir acı ve hüzün bıraktı. Hem annesinin hem de kendi cenazesi, aileyi ve yakınlarını derinden etkiledi.

Cenazede Yaşanan Acı: Aileyi Derinden Sarsan Bir Kayıp

Bir insanın en değerli varlıklarından birini kaybetmek zaten büyük bir acıyken, annesinin cenazesinde yaşamını kaybetmek, yakınları için dayanılmaz bir trajedi haline geldi. Safiye Aydın'ın hayatını kaybetmesi, hem Kelkit ilçesi hem de ailesi için unutulmaz bir üzüntüye yol açtı.

Zor Günlerden Sonra Aileye Destek

Aile üyelerinin acılarının dinmemesi, bölgedeki komşuları ve dostları, yakınlarına moral vermek için yanlarında olmayı sürdürüyor. Tüm bu zorlu günlerin ardından, görülen acılar sadece kayıplarla değil, aynı zamanda birbirlerine olan dayanışma ile hafiflemeye çalışılacak.

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