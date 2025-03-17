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Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı

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Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı
Konut kredisinde büyük fırsat yaratan, o bankalar size özel konut kredisi paketi hazırladı. İşte en düşük faiz oranı...
Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 1 19

Konut kredilerinde faizler düşmeye başlasa da halen yüksek seviyelerde bulunuyor. Yakın zamanda yüzde 1'in altındaki faiz oranlarıyla ev sahibi olunurken günümüzde bu oran en düşük yüzde 2.55 oldu. Kamu bankası Halkbank yeni evlilere özel konut kredisi paketi hazırladı. Ziraat Bankası da yeni konut kredisi ürününü açıkladı.

Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 2 29

Evlendikten sonra ev sahibi olmak isteyenler için Halkbank evlilere özel konut kredisi, Ziraat Bankası da konut kredisi ürün paketi kampanyası başlattı.

Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 3 39

Kamu bankası olan Halkbank'ın kredisine başvurmak için, başvuru tarihi itibarıyla eşlerden herhangi birinin 35 yaşını doldurmamış olması (36 yaşından gün almamış olması), başvuru sahibi ya da eşinin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması, resmi nikâh tarihi üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması gerekiyor.

Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 4 49

ESNEK GERİ ÖDEME ŞARTLARI SUNUYOR

Yeni evlenen genç çiftlerin ilk konutlarını satın alırken ihtiyaç duydukları finansmanı, diğer bankalara nazaran düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme koşullarıyla karşılamalarına olanak tanıyan özel konut kredisini kullanmak için bazı şartların da sağlanması gerekiyor.

Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 5 59

En az taksit tutarı kadar Açık Hesap açtıran, en az üç adet otomatik ödeme talimatı veren, Halkbank kredi kartına sahip olan ya da onaylanmış kredi kartı bulunan, İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerini yaptıran, bankadan hayat sigortası, DASK, konut sigortası yaptıran, ilave olarak, BES, Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası, Cankurtaran Sağlık Sigortası, Riskli Hastalıklar Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kredi İşsizlik Sigortası ürünlerinden en az üç tanesi tanımlanan ve Hesaplı Bankacılık Masraf Paketine sahip olan müşteriler krediden faydalanacak.

Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 6 69

SERBEST ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kredinin geri ödemesi için ayık eşit taksitli, serbest ödeme, 3 aya kadar ödemesiz olarak yapılabiliyor.

Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 7 79

FAİZ ORANI YÜZDE 2.55

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 2.55 oldu. 1 milyon lira krediyi 120 ay vadede geri ödenirse aylık taksit tutarı 26 bin 806 lira oluyor. Toplam geri ödemesi 3 milyon 216 bin lira ediyor.

Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 8 89

ZİRAAT BANKASI'NIN ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası'nın Konut Kredisi Ürün Paketi'nde herhangi bir şart bulunmuyor ve faiz oranı da yüzde 2.59 olarak gerçekleşiyor. 1 milyon lira krediye 120 ay vadede aylık taksit 27 bin 162 lira oluyor. Toplam geri ödemesi de 3 milyon 259 bin lira oluyor.

Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı 9 99

DİĞER BANKALARDA KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR?

Kuveyt Türk yüzde 2.68 kar payı oranı, Vakıfbank yüzde 2.69 faiz, TEB yüzde 2.85 faiz, Türkiye İş Bankası yüzde 2.85 faiz, Akbank yüzde 2.85 faiz, Yapı Kredi yüzde 2.89 faiz, Garanti BBVA yüzde 2.91 faiz, Ziraat Bankası yüzde 2.59 faiz, Denizbank yüzde 3.81 faiz, ICBC Bank yüzde 4.17, Şekerbank yüzde 5.89 oranında faiz oranıyla konut kredisi veriyor.

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