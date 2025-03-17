Konut kredisinde büyük fırsat! İşte en düşük faiz oranı

En az taksit tutarı kadar Açık Hesap açtıran, en az üç adet otomatik ödeme talimatı veren, Halkbank kredi kartına sahip olan ya da onaylanmış kredi kartı bulunan, İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerini yaptıran, bankadan hayat sigortası, DASK, konut sigortası yaptıran, ilave olarak, BES, Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası, Cankurtaran Sağlık Sigortası, Riskli Hastalıklar Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kredi İşsizlik Sigortası ürünlerinden en az üç tanesi tanımlanan ve Hesaplı Bankacılık Masraf Paketine sahip olan müşteriler krediden faydalanacak.