Van'da yaban domuzu nöbeti: Çiftçiler mahsulleri için gece gündüz teyakkuzda!

Van'da çifçiler, yetiştirdikleri mahsüllerini yaban domuzlarından korumak için gece gündüz nöbet dönüşümlü nöbet tutuyor.

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Van'da yaban domuzu nöbeti: Çiftçiler mahsulleri için gece gündüz teyakkuzda!

Van'da çifçiler, yetiştirdikleri mahsüllerini yaban domuzlarından korumak için gece gündüz nöbet dönüşümlü nöbet tutuyor.

Van'da yaban domuzu nöbeti: Çiftçiler mahsulleri için gece gündüz teyakkuzda!

Van'da yaban domuzları tarlalardaki mahsüllere zarar vermesi sonucu köylüleri harekete geçirdi. Vanlılar, yetiştirdiği mahsülleri yaban domuzlarına kaptırmamak için gece, gündüz teyakkuzda bekliyor.

Van'da yaban domuzu nöbeti: Çiftçiler mahsulleri için gece gündüz teyakkuzda!

Van'ın Erciş ilçesinde çiftçiler, tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için avcıların da desteğiyle dönüşümlü nöbet tutuyor. Domuzlar, tarlalara ve mahsullere zarar veriyor.

Van'da yaban domuzu nöbeti: Çiftçiler mahsulleri için gece gündüz teyakkuzda!

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KAYNAK: AA

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