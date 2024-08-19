Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yaptığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlıyor.

YAYINLAMA
Google News
Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yaptığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavı 20-26 Ağustos'ta yapılacak.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemlerinin, ilk kez ÖSYM tarafından yapılacağını belirtti.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!

YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavını eşitlik ve adalet çerçevesinde hakkıyla tamamlayacaklarını vurgulayan Ersoy, "Kağıt tabanlı ve elektronik ortamdaki sınav uygulamalarımıza bir yenisini ekliyoruz, ÖZYES'i fiziki yeterlilik testi şeklinde gerçekleştireceğiz. Yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri alanında eğitim veren programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar sınava katılacaklar." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!

ÖZYES'in, 21 il ve 23 sınav merkezinde uygulanacağını, sınavın toplam 14 oturumda yapılacağını bildiren Ersoy, "Oturumlar 300 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 08.30'da başlayacak, 13.30'da sona erecek. Öğleden sonra oturumları ise 14.30'da başlayacak, 19.30'da sonra erecek." bilgisini verdi.

Ersoy, sınava 41 bin 935 adayın başvurduğunu, adaylardan 2 bin 78'inin engelli olduğunu belirterek, adaylara uygulamalı sınav için 2 hak verileceğini ve en iyi derecelerinin işleme alınacağını bildirdi.

"Sınavda 7 bin görevli sahada olacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla 1500 emniyet mensubu yer alacak." bilgisini veren Ersoy, sınav süreçlerini yürütecek görevlilere kolaylıklar, sınava katılacak adaylara başarılar diledi.

Devletten maaş alanlara iyi haber! En az 9 bin 77 lira verilecekDevletten maaş alanlara iyi haber! En az 9 bin 77 lira verilecek

Başkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TLBaşkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TL

İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet: Filistinli iş insanına maskeli suikast!İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet: Filistinli iş insanına maskeli suikast!

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TL
Başkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TL
Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?
Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2024-2025 GSB KYK yurt başvurusu
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2024-2025 GSB KYK yurt başvurusu
YKS birincileri tercihleriyle şaşırttı! Yerleşilen bölümler belli oldu
YKS birincileri tercihleriyle şaşırttı! Yerleşilen bölümler belli oldu
Son Haberler
Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!
Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayor!
İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet: Filistinli iş insanına maskeli suikast!
İstanbul Kağıthane'de korkunç cinayet: Filistinli iş insanına maskeli suikast!
İsrail'de Netanyahu, Blinken ile bir araya geldi: Masada, ateşkes müzakereleri görüşülecek
İsrail'de Netanyahu, Blinken ile bir araya geldi: Masada, ateşkes müzakereleri görüşülecek
Selçuk Geçer anlattı: Altın alacaklar FED kararını beklemeli
Selçuk Geçer anlattı: Altın alacaklar FED kararını beklemeli
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu! YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama
Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu! YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama
Çok Okunanlar
Altın uçtu gidiyor! Gram Çeyrek altın ne kadar? 19 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Altın uçtu gidiyor! Gram Çeyrek altın ne kadar? 19 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Meteoroloji ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı! 19 Ağustos Pazartesi Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı! 19 Ağustos Pazartesi Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Bu ah dünyayı yakar! 19 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Bu ah dünyayı yakar! 19 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?
Öğretmen ve öğrencileri ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanlığı alınması gereken yeni önlemler için valilikler yazı yolladı
Öğretmen ve öğrencileri ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanlığı alınması gereken yeni önlemler için valilikler yazı yolladı
İlkokul şubeleri nasıl belirlenecek? nereden yapılacak, e-Okul üzerinden mi belirlenecek?
İlkokul şubeleri nasıl belirlenecek? nereden yapılacak, e-Okul üzerinden mi belirlenecek?
Yorumlananlar
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'