Devletten maaş alanlara iyi haber! En az 9 bin 77 lira verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeler, destek ödemelerine zamlar getirmiştir. Yeni enflasyon düzenlemeleri nedeniyle vde bakım yardımı miktarının 7.608 TL'den 9.077 TL'ye yükseltilmesi gerekiyordu. Alınan kararın bir sonucu olarak, evde bakıma muhtaç kişilerin gelirleri artacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu artışla 555 bin kişiye 4,9 milyar TL'lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu nedenle, destek ödemeleri, özellikle evde bakım hizmeti alan kişiler ve onların aileleri için önemli bir finansal rahatlama sağlayacaktır. Bu adımla, bakanlık ihtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmek için sosyal yardım programlarını genişletiyor.

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Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki değişikliklerin ardından destek ödemelerinde artış yapıldı. Bu düzenleme, devlet desteğini mevcut ekonomik koşullara uyarlamak için atılmış bir adım olarak görülüyor. Evde bakım yardımı ödemeleri, memur maaş katsayısındaki artışın bir sonucu olarak önemli ölçüde iyileşti.

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Bu artışın vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, hükümetin sosyal destek programlarına olan bağlılığı vurgulayarak, "Evde bakım yardımı ödemelerinde yaptığımız bu düzenleme ile ihtiyaç sahiplerinin yanındayız" dedi.