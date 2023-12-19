Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, Hakk’a vuslatının 750’nci yıl dönümünde anma etkinliğinde 'Yedi Öğüt Mevlâna’ adlı tiyatro oyunu Tuzlalı vatandaşların büyük ilgisiyle ve katılımıyla izlendi.

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Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı

Türk İslam ve Tasavvuf Edebiyatının öncülerinden Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, Hakk’a vuslatının 750’nci yıl dönümünde 'Yedi Öğüt Mevlâna’ adlı tiyatro oyunu ile Tuzla’da anıldı.

Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı

Türk İslam ve Tasavvuf Edebiyatının öncülerinden Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, Hakk’a vuslatının 750’nci yıl dönümünde Tuzla Belediyesi tarafından anıldı. Şifa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Yedi Öğüt Mevlâna’ adlı tiyatro oyununa çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Tuzla Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından hayata geçirilen oyunda, “Cömertlik ve yardım etmekte akarsu gibi ol, şevkat ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi ol, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, hoşgörülükte deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” maddelerinden oluşan Mevlana'nın yedi öğüdüne ve anlamlarına değinildi.

Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı

Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı

Etkinliğe katılan vatandaşlar, anma programı nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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