Pendik Belediyesi “Prestij Cadde” çalışmalarını sürdürüyor! Sıra asfaltlar ve kaldırımlarda!

Pendik Belediyesi “Prestij Cadde” çalışmalarında hız kesmiyor. Bir yandan ışıklandırılan caddeler diğer yandan, asfalt ve kaldırımlarla yenileniyor.

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Pendik Belediyesi “Prestij Cadde” çalışmalarını sürdürüyor! Sıra asfaltlar ve kaldırımlarda!

“Prestij Cadde” çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri Sülüntepe Mevlana Caddesi’nde asfalt serip kaldırımları yeniliyor. Diğer yandan da caddeye estetik bir görüntü kazandıracak olan dekoratif aydınlatma sistemi kuruyor.

PENDİK BELEDİYESİ İŞİNİN BAŞINDA

Prestij Cadde çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri Mevlana Caddesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Sülüntepe Mahallesi’nde bulunan cadde yenileniyor. Deforme olmuş kaldırımları yenileyen belediye ekipleri bir yandan da asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında eski aydınlatma direkleri sökülerek yerlerine dekoratif aydınlatma sistemi kuruluyor. Yenileme çalışmalarının tamamen bitmesiyle Mevlana Caddesi estetik bir görünüme kavuşmuş olacak.

Pendik Belediyesi “Prestij Cadde” çalışmalarını sürdürüyor! Sıra asfaltlar ve kaldırımlarda!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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