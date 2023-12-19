Kader mahkumlarının yetenekli ellerinden çıkan resim sergisi sanatseverleri bekliyor!

Ümraniye T Tipi Cezaevi hükümlüleri ve Ümraniye Halk Eğitim Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından oluşturulan 'Hayat Resimle Başlar, Sanatın Yaşı Yoktur' resim sergisi sanatseverlere kapısını açtı. Sergide, 54 cezaevi kursiyeri ile 46 halk eğitim kursiyerinin eserleri bulunuyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'Hayat Resimle Başlar, Sanatın Yaşı Yoktur' isimli sergi dün sanatseverlere kapısını açtı.

Ümraniye T Tipi Cezaevi hükümlüleri ve Ümraniye Halk Eğitim Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından çizilen resimlerin yer aldığı sergi 29 Aralık tarihine kadar sanatseverlere açık olacak. Açılışı gerçekleştirilen sergiye, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“ÇOK DEĞERLİ GELENEKSEL SANATLAR FAALİYET GÖSTERİYOR”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Belediyemiz, Halk Eğitim aracılığıyla hem okullarımızda hem bizim merkezlerimizde çok değerli geleneksel sanatlardan feretikoya, tekstilden bütün cam sanatlarına kadar her türlü sanat dalında faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerin neticesinde de Ümraniye Sanat Merkezi adı altında İstanbul Havalimanı’nda çok güzel bir mağazamız var. Dış hatlar bölümünde ürünlerimiz satılıyor. Büyük kurumlarımız da alıyor. Sayın Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız alarak destek veriyor. Böylece yapanlar tarafından da değerlendirilmiş oluyor. Ben bir sanat dalı ve spor dalıyla meşgul olan herkesi buradan kutluyorum” dedi.

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