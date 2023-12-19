DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı’na hapis yolu göründü!

DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam’ın 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 25 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Sağlam’ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam’ın, 23 Ocak 2021'de o dönem HDP Esenyurt İlçe Başkanı iken ilçe binasına yapılan operasyon sonrası tutuklandığı ve 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 25 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 32.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ercan Sağlam ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Dilan Kılıç Karakoyun ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

‘’HERHANGİ BİR ÜYELİK VEYA PROPAGANDA SUÇLAMALARINI KABUL ETMİYORUM’’

Duruşmada savunma yapan sanık Dilan Kılıç Karakoyun önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, ‘’Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyken kendimden siyasi bir şeyler akıtmak adına bir şeyler yürüttüm. Hakkımdaki herhangi bir üyelik veya propaganda suçlamalarını kabul etmiyorum. Suç teşkil eden tüm sorumlulukları da kabul etmiyorum’’ dedi.

Sanık avukatları mahkemede müvekkillerinin beraatlarını, mahkeme aksi kanaateyse lehe olan hükümlerin uygulanarak karar verilmesini talep ettiler.

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7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ercan Sağlam’ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Sanık Sağlam’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatına hükmeden heyet, sanık Dilan Kılıç Karakoyun’un ise her iki suçtan da beraatına karar verdi.

İDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ocak 2021'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği görevlilerince yapılan sosyal medya araştırmalarında, sosyal medya üzerinden bir kullanıcının 'Burası HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binası. Gereken yapılmalıdır' yazılı paylaşımı içerisinde HDP yazı ve sembolleri bulunan oda içerisinde Esenyurt Belediyesi logolu bir görevlinin dezenfekte işlemi yaptığı ve bu yazı ile semboller arasında Abdullah Öcalan'ın posterleri ile materyalleri olduğu belirtildi. İddianamede, aramada el konulan harici disk, hard disk ve bilgisayarlarda ise PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslarca yazıldığı değerlendirilen raporlar, terör örgütünün içerisinde faaliyet göstermekteyken öldürülen örgüt mensuplarının ailelerine karşılık gelen 'Değer Ailelerine' ilişkin listeler, PKK/KCK-YPG/YPJ terör örgütü simge eden sözde bayraklar ile açık alanda çekilen sivil şahıslara ait fotoğraflar ve PKK/KCK terör örgütü elebaşının fotoğraflarının yer aldığı HDP Esenyurt İlçe Yerleşkesi'nde çekilen fotoğrafların bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 11 yıl 6’şar aydan 25’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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