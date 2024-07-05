Türkiye ile uğraştmaktan kendi maçlarına odaklanamadılar: Ev sahibi Almanya elendi…

Son günlerde Türkiye-Almanya ve UEFA arasında yaşanan gerginlik sık sık gündemde yer aldı. Bugün çeyrek finaller maçları başlarken A Milli futbolcumuz için verilen karar daha da işi alevlendirdi.

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Buna rağmen Almanya, yaşananların gölgesinde turnuvada beklenmedik bir skor aldı. İspanya ile karşılaşan panzerler, rakiplerine diş geçiremedi. Mikel Merino'nun uzatmada kafa golüyle Almanya’yı saf dışı bıraktı.

SOSYAL MEDYADA, ALMANYA’YA YORUMLAR

Almanya’nın elenmesini Türk kullanıcılar yorumladı. Sosyal medya hesabı üzerinden “eden bulur, hak ettiklerini aldılar” gibi kullanıcı yorumları dikkat çekti.

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İspanya'nın Stuttgart'ta Almanya'ya karşı bir zaferle UEFA EURO 2024 yarı finallerinde yerini aldı. Birçok kişi tarafından yarışmanın en güçlü iki tarafının bir karşılaşması olarak görülüyordu. Hatta erken final yorumları yapılmıştı. Ancak gülen taraf İspanyollar oldu.

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