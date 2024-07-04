Sabırsızlıkla beklenen, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçının hakemi belli oldu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Cumartesi oynananak Hollanda - Türkiye çeyrek final maçınının hakemi belli oldu. Çeyrek finali 6 Temmuz Cumartesi günü hakem Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

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Sabırsızlıkla beklenen, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçının hakemi belli oldu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Cumartesi oynananak Hollanda - Türkiye çeyrek final maçınının hakemi belli oldu. Çeyrek finali 6 Temmuz Cumartesi günü hakem Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Sabırsızlıkla beklenen, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçının hakemi belli oldu!

A Milli Takım, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde karşılaşmada görev yapacak hakemler açıklandı.

FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak Felix Zwayer, VAR hakemi olarak ise Jerome Brisard görev yapacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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