Montella bile her şeyin farkında: “Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü…”

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, çok önemli açıklamalarda bulundu. UEFA’nın yaptıklarını kınayan Montella, adeta dünyaya ders verdi. İşte o açıklamalar…

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Montella bile her şeyin farkında: “Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü…”

A Milli Takımımızın 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü TSİ 22.00'de Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final müsabakasının bilet alım kodlarının dağıtımı sona erdi.

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Diğer yandan Ay-Yıldızlarımızın teknik direktörü Montella önemli açıklamalarda bulundu. Hem UEFA mesaj verirken hem de Türklerin gönlünü fethetti.

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BU BİZİM TARİHİMİZİN SEMBOLÜ

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesinin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport’a konuştu. Ayrıca önemli farklı açıklamalarda yaptı. Montella son olaylar hakkında şunları söyledi;

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“Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Yarın ki maça hazırız. Umarım devam ederiz. En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız.

Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek.”

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