UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermişti! Merih Demiral'a ceza veren kurulun başkanı bakın kim çıktı?

UEFA, Avusturya- Türkiye maçında gol sevincini bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında açtığı soruşturma sonucu milli oyuncumuza 2 maç men cezası vermesi şaşkınlık yaratırken, esas şaşkınlık cezayı veren kurul başkanı Avusturyalı Thomas Partl olması şok etkisi yaratı.

MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA

EURO2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelmişti.

Mücadelede Merih Demiral, 2 golle takımımızı galibiyete taşımış ve çeyrek finale yükselme hakkı kazanmıştık.

2. golden sonra Demiral, Türklüğün simgesi olan bozkurt işaretini yaparak golü kutlamıştı. Ancak bu Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere birçok kişiyi rahatsız etmişti.



UEFA da bu noktada Demiral hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonucunda UEFA'nın etik kurulu, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

Son dakika! UEFA'dan Merih Demiral hakkında skandal karar: 2 maç ceza!

MERİHE CEZA VEREN KURULUN BAŞINDAKİ KİŞİ AVUSTURYALI ÇIKTI

Demiral'a ceza veren kurulun başkanının Avusturyalı Thomas Partl olması, oldukça tepki topladı.

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THOMAS PARTL KİMDİR?

Thomas Partl, 13 Mart 1947'de Avusturya'nın Klagenfurt kentinde doğdu. 29 yıl boyunca başkanlığını yaptığı Avusturya'nın Ferlach ilçe mahkemesinde yargıç olarak profesyonel kariyerini tamamlayan Partl, aynı zamanda 2000 ile 2008 yılları arasında başkanlık yaptığı bölgesel Carinthia Futbol Federasyonu'nun uzun süreli bir üyesidir. Ayrıca Avusturya Futbol Federasyonu'na çeşitli farklı kapasitelerde hizmet vermiştir. Thomas Partl, 1992'den beri Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu üyesidir ve 2006'da başkan olarak atanmıştır.

CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN BELLİNGHAM' VERİLEN CEZA ERTELENDİ

Ayrıca Jude Bellingham, Slovakya'ya attığı golün ardından tribünlere cinsel organını göstermişti.

Buna rağmen UEFA, Bellingham'a sadece 1 maç ceza verdi ve bu cezayı da erteledi.

Bu hamleler, UEFA'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlülüğünü de ortaya koydu.