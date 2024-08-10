Türkiye-Brezilya voleybol ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları bronz madalya aldı mı? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya için mücadele edecek. Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenilerek bronz madalya kazanmak istiyor. Türkiye ile Brezilya arasındaki voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?