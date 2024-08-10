Türkiye-Brezilya voleybol ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları bronz madalya aldı mı?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya için mücadele edecek. Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenilerek bronz madalya kazanmak istiyor. Türkiye ile Brezilya arasındaki voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

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Türkiye-Brezilya voleybol ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları bronz madalya aldı mı?

Türkiye voleybol takımı, 2024 Paris Olimpiyatları üçüncülük maçında Brezilya'ya karşı galibiyet arayacak. Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'ya 3-0'lık setle kaybettikten sonra Brezilya'yı yenerek bronz madalyayla olimpiyatlara veda etmek istiyor. Türkiye ile Brezilya arasındaki voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

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Türkiye ile Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Brezilya ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya mücadelesinde karşılaşacak.

Milliler Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak maç, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak. Canlı maç TRT 1'den yayınlanacak.

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