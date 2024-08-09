Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu?

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi gerçekleşti mi? Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor mu? Kerem Aktürkoğlu'nun transferindeki son gelişmeler nelerdir? Son zamanlarda İspanyol ve Rus kulüpleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci merak edilen konulardan biri. Haberimizde Kerem Aktürkoğlu ve transfer süreci hakkındaki son gelişmeler yer almaktadır.

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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

İspanyol ve Rus kulüpleriyle sık sık anılan Kerem Aktürkoğlu için son zamanlarda Spartak Moskova tarafından en iyi teklif geldiği öğrenildi.

Galatasaray, milli futbolcu için Spartak Moskova tarafından 13 milyon euroluk bir teklif almıştı. Sarı-kırmızılı kulüple bu konuda anlaşmaya varıldığı ve Spartak Moskova'nın Aktürkoğlu ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Galatasaray ile Spartak Moskova arasında anlaşma sağlandı, ancak oyuncunun kişisel şartları konusunda henüz bir uzlaşmaya varamadık"